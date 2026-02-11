Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Güle güle Ali YERLİKAYA.!


11 Şubat 2026 04:33
Biz daha 2 ay önce Maaş falan artmaz, Bakan konuşur konuşur gider, Bahar ayına kalmadan yeni Bakan gelir derken hâlâ birşeylerin değişeceğine inananlar vardı.!. Emniyetin işleyişini bilmeden umuda kapılan arkadaşlar umarım, her denilen söze inanan arkadaşlar umarım bundan sonra işleyişi öğrenmişlerdir..

Tüvtürk istasyonunda öldürülen Polis memuruna Adalet Bakanlığı saldırı sonucu öldürülmüş derken, ESKİ İç işleri Bakanı Ali Yerlikaya bey, çıkan KAVGA sonucu öldürüldü dedi.! Polise verilen değer bu işte..

