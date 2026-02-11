Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

iç işleri bakanı değişti.


11 Şubat 2026 08:21
iç işleri bakanı değişti.
2026 yılı için 2. şark konusu tekrar gündeme gelebilir.

yakışıgım
Şube Müdürü
11 Şubat 2026 08:34

Bu Erzurum da çalışan bı tane polis yokmu yeni bakan hakkında konusacak


milenyumpolice
Daire Başkanı
11 Şubat 2026 08:50
Çocuğunun biri polismiş heralde.2024 de hafızlık yarışmasında Türkiye birincisi olmuş, inşallah memlekete ve teşkilata hayırlı olur

mrplcninbabası
Aday Memur
11 Şubat 2026 08:58

Evet İçişleri Bakanı olmak için en önemli özellik hafızlıkta 1. olması CV de olmazsa bakan olamıyorsun

milenyumpolice, 2 saat önce
Çocuğunun biri polismiş heralde.2024 de hafızlık yarışmasında Türkiye birincisi olmuş, inşallah memlekete ve teşkilata hayırlı olur

milenyumpolice
Daire Başkanı
11 Şubat 2026 10:10
Sen bu zekayla fazla yaşamazsın
mrplcninbabası, 1 saat önce

Evet İçişleri Bakanı olmak için en önemli özellik hafızlıkta 1. olması CV de olmazsa bakan olamıyorsun


mrplcninbabası
Aday Memur
11 Şubat 2026 10:16

sığır bende Allaha şükür zeka da onur da şerefte var sana zekatını versem ihya olursun. yaptığın yorumdan beyninin mikroskobik düzeyde olduğu anlaşılıyor

hafızlık yazmış :))))))) mahl

milenyumpolice, 13 dk. önce
Sen bu zekayla fazla yaşamazsın
Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerYeni İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi hayırlı olsun Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerAnkara'da polisin darp edilerek öldürülmesi-TUVTURKİstifaGüle güle Ali YERLİKAYA.!Şark hazırlık?Karakol, Önleyici ekipler, Trafik Mahkeme kararıyla POLSAN ihyasıMaaş eşitlenmesi

Sözlük

son 1 haftada yaşananlar 2 mücadeleden kaçmak 1 canım kendim 1 gözünü açmak 1 yazar kasa 1 yazıp yazıp silenler 1 duayen 2 14 şubat 4 mihalgazi belediye başkanı zeynep güneş 1 cemre 2

Son Haberler

Brent petrolün varili 68,81 dolardan işlem görüyorYeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklamaYeni İçişleri Bakanı tüm başıboş köpekleri toplatmıştıMeteoroloji'den yoğun kar ve sağanak uyarısıDört ilde eğitime kar engeli

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi