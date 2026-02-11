Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Psikiyatri bunun için rapor verir mi?


11 Şubat 2026 08:44
Psikiyatri bunun için rapor verir mi?

Tayin ile geldiğim yerde benim için herhangi bir servis fark etmediği halde hiç istemediğim ve önceden orada çalıştığımda antidepresan kullanmaya başladığım acil servise verdiler. Burada çalışmak psikolojimi etkiliyor. Aile yaşamımı vs , hayatımı etkiliyor. Psikiyatriste gitsem acil serviste çalışmamam için rapor verirler mi?


kalitecimemur
Aday Memur
11 Şubat 2026 09:02

657 ye tabi bir memur iseniz çalıştığınız hastane sizi ihtiyaç duyduğu birimde çalışma hakkına sahiptir. psikiyatride çalışan bir memur olarak söyleyebilirim ki doktor böyle bir rapor vermez

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İl ve ilçe sağlık müdürlüğüAnkara'da çalışılabilecek en iyi hastaneler nereler bilgisi olan aydınlatırsa çok sevinirimGYS ve ünvan değişikliği mülakat sonuçlarıEngelli durumu tayiniİl ve ilçe sağlık hemşire için nasılBebek nöbet ASM geçiş hakkındaDevlet hastanesinden TSM'ye geçişDoğum iznindeyken atamaEngelli bir hemşirenin eğitim hakkının hastane idaresi tarafından engellenmesi

Sözlük

yazıp yazıp silenler 1 merak kediyi öldürür 1 yalnız kalmak 3 günün sözü 2 sıfırdan başlamak 1 her konu hakkında bilgi sahibi olan kişiler 1 bir ölünün anı defteri. 1 son 1 haftada yaşananlar 2 bir kitap intihar eder 2 sigarayı bırakma günü 3

Son Haberler

Brent petrolün varili 68,81 dolardan işlem görüyorYeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklamaYeni İçişleri Bakanı tüm başıboş köpekleri toplatmıştıMeteoroloji'den yoğun kar ve sağanak uyarısıDört ilde eğitime kar engeli

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi