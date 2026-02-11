Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han

Gençlik Spor Bakanlığı Muvafakat


11 Şubat 2026 10:35
Gençlik Spor Bakanlığı Muvafakat

Gençlik spor Bakanlığına bağlı yurt müdürlüğünde yurt yönetim memuruyum. Görev yaptığım yerin belediyesi yurt müdürlüğümün bağlı olduğu il müdürlüğüne Muvafakat için yazı yazdı ve il müdürlüğü genel müdürlüğe sormadan direkt olumsuz cevap yazmış. Bu yasal mı? Ben şuan ne yapabilirim?

Çok Yazılan Konular

3+1 de Eş Durumunun Kaldırılması HakkındaTarım Bakanlığı, Yeni Döner Sermaye Dağıtımı2025/2 Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı3+1 Sözleşmeli Mühendis Tarım BakanlığıMerkezde uzmanlık mı taşrada mühendislik mi?Sözleşmeli Personel 1 Yıl Dolunca Eş Tayini İsteyebilir Mi?Tarım Bakanlığı 2022/8 Atananların Tayin MağduriyetiSanayi ve Teknoloji Bakanlığı Anlaşmalı BankaYüksek Lisans İşlenmesiLojman Hakkı

Sözlük

bir ölünün anı defteri. 1 her konu hakkında bilgi sahibi olan kişiler 1 günün sözü 2 yalnız kalmak 3 merak kediyi öldürür 1 cemre 2 gözünü açmak 1 son 1 haftada yaşananlar 2 mücadeleden kaçmak 1 sıfırdan başlamak 1

Son Haberler

Türkiye'de yalnız yaşayanların sayısı son 10 yılda yüzde 65 arttıKDK: Yüksek fiyatlı ders materyali öğrencinin notuna etki etmemeliTARSİM, Antalyalı üreticilere 586 milyon lira hasar ödemesi yapacakAK Parti, ramazan boyunca vatandaşlarla iftar sofralarında buluşacak6 madde daha Meclis'ten geçti: İşte yeni trafik cezaları

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi