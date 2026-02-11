Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Becayişte süre sınırı var mı?


11 Şubat 2026 10:36
Becayişte süre sınırı var mı?

1 ay önce tayin ile geldiğim hastaneden becayiş ile gitmek için belli bir süre var mı?


bekliyah
Aday Memur
11 Şubat 2026 12:02

Bilen yok mu

Toplam 1 mesaj

