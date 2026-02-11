Sağlık mazereti

cümleten selamlar herkese. 15 yıllık polisim. babam 3.derece kanser hastası. aybı zamanda bağırsakları dışarıda. kendisi de 80 yaşında. orta seviyede demans tanısı da mevcut. raporu da 84.ben A batı ilinden 4.dilekçemde B. batı iline mazeret tayini ile geldim. 2023 senesinden itibaren mazeret tayini istiyorum. 2025 kasım ayında atamam oldu. erkek çocuğu olarak tekim. kız çocukları evli, yani işin aslı babama ben bakıyorum. tedavi süreci de benim yanımda oldu ve yanımda kalıyorlar. bakıma muhtaç raporu da var. işin aslına, sormak istediğim soruya geleyim. B iline mazeret tayinim olunca, ilin personeline raporu sunarak 8-5 çalışma istediğimi belirtir dilekçe yazdım. 8-5 çalışma isteğim de babamın bağırsak kısmının temizlenmesi gerekmesi. annem zaten hayatını idame ettirme konusunda zorluk yaşıyor. oda bel ve diz kısmından platinli. her neyse personel bana 8_5 konusunda çalıştığım ilçenin amirinin inisiyatifinde olduğu konusunda cevap verdi. ilçe amiri de şuan boş kadro olmadığını bildirir yazılı cevap verdi. sözlü olarakta büroda ilk yer açıldığında beni alacağın yönünde cevabı oldu. kanunen ne gibi hakkım var, bilgisi olan var mı? gerçekten zor durumdayım. babamın bağırsaklarının dışarı alındığı kısımda şişme var. tekrar ameliyat olma durumu söz konusu olabilir. yeteri kadar ilgilenmem söz konusu olmuyor. her gün değişmesi gerekiyor. konu ile alakalı bilgisi olan varsa cevap verirse sevinirim. saygılar herkese.

