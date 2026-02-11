Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Sağlık mazereti


11 Şubat 2026 10:37
Sağlık mazereti
cümleten selamlar herkese. 15 yıllık polisim. babam 3.derece kanser hastası. aybı zamanda bağırsakları dışarıda. kendisi de 80 yaşında. orta seviyede demans tanısı da mevcut. raporu da 84.ben A batı ilinden 4.dilekçemde B. batı iline mazeret tayini ile geldim. 2023 senesinden itibaren mazeret tayini istiyorum. 2025 kasım ayında atamam oldu. erkek çocuğu olarak tekim. kız çocukları evli, yani işin aslı babama ben bakıyorum. tedavi süreci de benim yanımda oldu ve yanımda kalıyorlar. bakıma muhtaç raporu da var. işin aslına, sormak istediğim soruya geleyim. B iline mazeret tayinim olunca, ilin personeline raporu sunarak 8-5 çalışma istediğimi belirtir dilekçe yazdım. 8-5 çalışma isteğim de babamın bağırsak kısmının temizlenmesi gerekmesi. annem zaten hayatını idame ettirme konusunda zorluk yaşıyor. oda bel ve diz kısmından platinli. her neyse personel bana 8_5 konusunda çalıştığım ilçenin amirinin inisiyatifinde olduğu konusunda cevap verdi. ilçe amiri de şuan boş kadro olmadığını bildirir yazılı cevap verdi. sözlü olarakta büroda ilk yer açıldığında beni alacağın yönünde cevabı oldu. kanunen ne gibi hakkım var, bilgisi olan var mı? gerçekten zor durumdayım. babamın bağırsaklarının dışarı alındığı kısımda şişme var. tekrar ameliyat olma durumu söz konusu olabilir. yeteri kadar ilgilenmem söz konusu olmuyor. her gün değişmesi gerekiyor. konu ile alakalı bilgisi olan varsa cevap verirse sevinirim. saygılar herkese.

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerYeni İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi hayırlı olsun Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerAnkara'da polisin darp edilerek öldürülmesi-TUVTURKİstifaGüle güle Ali YERLİKAYA.!Şark hazırlık?Karakol, Önleyici ekipler, Trafik Mahkeme kararıyla POLSAN ihyasıMaaş eşitlenmesi

Sözlük

son 1 haftada yaşananlar 2 canım kendim 1 cemre 2 her konu hakkında bilgi sahibi olan kişiler 1 duayen 2 Sonunu bile bile 1 mücadeleden kaçmak 1 25'inden sonra herkes yaşıttır 1 mihalgazi belediye başkanı zeynep güneş 1 yazar kasa 1

Son Haberler

Türkiye'de yalnız yaşayanların sayısı son 10 yılda yüzde 65 arttıKDK: Yüksek fiyatlı ders materyali öğrencinin notuna etki etmemeliTARSİM, Antalyalı üreticilere 586 milyon lira hasar ödemesi yapacakAK Parti, ramazan boyunca vatandaşlarla iftar sofralarında buluşacak6 madde daha Meclis'ten geçti: İşte yeni trafik cezaları

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi