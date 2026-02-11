Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Kadrolu işçi istifa


11 Şubat 2026 13:17
Eşim kamuda kadrolu işçiydi parasal sıkıntılardan dolayı sendikadan ayrılmak istifa etmek durumunda kaldı tam bir yıl oluyor tamamen kendi istifasıydı yüz kızartıcı suç işleme filan yasal olarak yoktu hatta atölye sorumlusu yapacaklardı, şimdi dönebilirse eğer işine dönmesini istiyorum o da çıktığına pişman oldu. Yasal olarak görev hakkı ya da işine dönebilme durumu olabilir mi? Acil cevap lütfen.

