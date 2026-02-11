KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
11 Şubat 2026 14:09
Kpss 2026 Lisans alanında şimdiden çalışmaya başlayacağım. yaklaşık 6 ay var.

Geçmiş yıllarda kppsden 85 ve üstü alıp atanan arkadaşlar

Çalışma sisteminiz nasıldı.? hangi kaynakları kullandınız.?

yorumlarınızı bilmek isterim. teşekkürler. ..

