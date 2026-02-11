KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

Kpss 2026 Lisans.? Memur atama geçiş hk.


11 Şubat 2026 14:15
Kpss 2026 Lisans.? Memur atama geçiş hk.

Adalet Bakanlığında 657 ye tabi kadrolu olarak çalışmaktayım.

2026 Kpss den 87 ve üstü puan alırsam

atanmak için yeterli puan alırsam, kadrolu memurluktan sözleşmeli memurluğa ya da kadrolu memurluğa atanabilir miyim.?

bilenlerin yorumlarını bilmek isterim. teşekkürler

