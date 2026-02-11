Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Sözleşmeliyim 1 aydır sözleşme feshim onaylanmiyo. Yeni atandığım kurumda başlayamiyorum ne olur yar


11 Şubat 2026 14:38
Sözleşmeliyim 1 aydır sözleşme feshim onaylanmiyo. Yeni atandığım kurumda başlayamiyorum ne olur yar

Merhaba sözleşmeli 4B li personelim.

Büro personeliyim..

Aynı unvanda farklı bir bakanliga atandım.

Eş durumu mazereti sebebiyle sözleşmemi fesh ettim

Yarın 1 aylık süre doluyo.

Diğer kurum beni kabul etti istisna kapsamında olduğum için ve tebligatlar yollanmaya başlandı

Hala onay gelmedi Ankara'dan

Arıyorum daha önce sözleşmeli personel çalıştırmadik o yüzden onay gerekiyormu yoksa sizin feshiniz yeterli mi onu bilmiyoruz diyorlar

Bakan yardımcısının masasında hala deniyor.yarin 1 ay dolacak Allah aşkına ben ne yapcam

Yeni atandığım kurum ikametimde ertesi günü başlamam lazim

Rapor alamam hakkım bitti.

1 ay olacak yarın hala yasal olarak beni çalıştirabilier mi


Karbeyazi
Aday Memur
11 Şubat 2026 14:39

Ne olur bilenler yazsın Allah rızası için yardım edin.


Karbeyazi
Aday Memur
11 Şubat 2026 14:40

Konuyu güncel tutalım lütfen.


Karbeyazi
Aday Memur
11 Şubat 2026 14:45

Ben şu an çalıştığım kurumdan eş durumundan tayin istedim hem 1 yılim olmadığı için hemde eşimin bulunduğu şehirde kurumun teşkilatı olmadığı için red aldım

Bende tekrar ÖSYM de başka bir bakanligin sözleşmeli büro personeli alımına atandım.

Atandığım bakanlığa evraklarimi verirken tayin red dilekçemi de verdim

Çünkü ayni unvanda 1 yıl bekleme kuralı var fakat eş durumu mazeret sayılıyor.

Bende tüm gerekenleri yaptım hatta atandığım kurum bunu kabul ediyor fakat şu an çalıştığım kurum 1 ay oldu hala onay vermedi çıkışımi yapamıyorum

Atandığım kurum ikametimin olduğu şehirde başlamam an meselesi delirmek üzereyim

Tebligatlar çıkmak üzere

