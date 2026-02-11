Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han

geçici görevlendirme süreçleri


11 Şubat 2026 15:22
geçici görevlendirme süreçleri

merhaba arkadaşlar bakanlıkta çalışıp geçici görevlendirme ile başka şehire geçen var mı aramızda, varsa süreç nasıl işliyor ne kadar sürüyor bilgilendirirseniz sevinirim

Çok Yazılan Konular

3+1 de Eş Durumunun Kaldırılması HakkındaTarım Bakanlığı, Yeni Döner Sermaye Dağıtımı2025/2 Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı3+1 Sözleşmeli Mühendis Tarım BakanlığıMerkezde uzmanlık mı taşrada mühendislik mi?Sözleşmeli Personel 1 Yıl Dolunca Eş Tayini İsteyebilir Mi?Tarım Bakanlığı 2022/8 Atananların Tayin MağduriyetiSanayi ve Teknoloji Bakanlığı Anlaşmalı BankaYüksek Lisans İşlenmesiLojman Hakkı

Sözlük

25'inden sonra herkes yaşıttır 1 yazar kasa 1 bir kitap intihar eder 1 en tehlikeli canlı 1 14 şubat 3 günün sözü 2 mihalgazi belediye başkanı zeynep güneş 1 mücadeleden kaçmak 1 trafik yoğunluğu 1 cemre 2

Son Haberler

Tıbbiyeliler: Hekim Evi Önce Hekimin HakkıRTÜK'ten Halk TV ve NOW TV'ye cezaLise ve ortaokul öğrencileri 15 Temmuz'u yarışmalardaki eserleriyle anlatacakSavunma yapan Aziz İhsan Aktaş: Beraat edeceğimden eminim'Terör' soruşturmasında Resul Emrah Şahan ve Ebru Özdemir'e tahliye

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi