KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

KPSS dış alım


11 Şubat 2026 15:27
KPSS dış alım

KPSS merkez atama ile atandığım durumda herhangi bir dış alıma başvurabiliyor muyum önünde herhangi bir engel vesaire var mı ?

Çok Yazılan Konular

Karayolları genel müdürlüğüTürkseker tebligatTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı

Sözlük

bir kitap intihar eder 1 cemre 2 şu an çalan şarkı 1 duayen 2 mücadeleden kaçmak 1 14 şubat 3 en tehlikeli canlı 1 trafik yoğunluğu 1 yalnız kalmak 2 25'inden sonra herkes yaşıttır 1

Son Haberler

Tıbbiyeliler: Hekim Evi Önce Hekimin HakkıRTÜK'ten Halk TV ve NOW TV'ye cezaLise ve ortaokul öğrencileri 15 Temmuz'u yarışmalardaki eserleriyle anlatacakSavunma yapan Aziz İhsan Aktaş: Beraat edeceğimden eminim'Terör' soruşturmasında Resul Emrah Şahan ve Ebru Özdemir'e tahliye

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi