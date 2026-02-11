Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
11 Şubat 2026 15:30
Merhaba,

657?ye tabi araştırma görevlisiyim. Fakültede yapılan bir hizmet alımı kapsamında muayene ve kabul komisyonunda yedek üye olarak görevlendirildim.

Toplantıya çağrılmadım ve herhangi bir inceleme süreci tarafıma bildirilmedi. Ancak sonrasında düzenlenen kabul tutanağına imza atmam istendi. İnceleme yapmadan imza atmayı uygun görmediğim için imzalamadım.

Bunun üzerine tarafıma ?görevden kaçma? gerekçesiyle tutanak tutulacağı ve disiplin soruşturması acilacagi söylendi.

Sorularım:

Yedek üye, asıl üye toplantıya katılmadığında resmen göreve çağrılmadan imza sorumluluğu taşır mı?

İnceleme yapmadan imza atmamak görevden kaçma sayılır mı?

Böyle bir durumda disiplin cezası verilmesi mümkün müdür?

Tecrübeli arkadaşların görüşlerini rica ederim

