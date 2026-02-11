Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
GİH e geçince derece kademe


11 Şubat 2026 17:58
GİH e geçince derece kademe

Polislikten GİH e geçiş yapıyorum . Şuan 4/2 siyim derece kademe olarak. GİHe geçince derece kademe ilerlemesi nasıl olacak . Bu yılın Ekim ayında 4/3 olacaktım mesela . GİHte değişiyor mu kademe derece alma durumları aydınlatırsanız memnun olurum

