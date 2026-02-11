Bulunduğum sehirden ayrılmak istiyorum tayin donemime 6 ay var ve şimdiden geçici görevlendirme ile gitmek istiyorum bunun için çok geçerli bir neden veya rapor sunmam sartmi yoksa gerekçe bildirmesem ve idareye daha basit şeyler sunsam yeterli olur mu ? bu süreci yaşayan arkadaşlar, görevlendirme isteyen ve yapan arkadaşlar bilgilendirirse sevinirim .

