Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Geçici görevlendirme


11 Şubat 2026 19:36
Geçici görevlendirme
Bulunduğum sehirden ayrılmak istiyorum tayin donemime 6 ay var ve şimdiden geçici görevlendirme ile gitmek istiyorum bunun için çok geçerli bir neden veya rapor sunmam sartmi yoksa gerekçe bildirmesem ve idareye daha basit şeyler sunsam yeterli olur mu ? bu süreci yaşayan arkadaşlar, görevlendirme isteyen ve yapan arkadaşlar bilgilendirirse sevinirim .

lDeimosl
Genel Müdür
11 Şubat 2026 19:44

İllerarası geçici görevlendirme siz ayrılmak istiyorsunuz diye yapılmaz. Bakanlığın doğal afet, savaş vs. sebeplerle personel ihtiyacı olması lazım.

