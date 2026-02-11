İcra Disiplin Soruşturması

Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
3 bankaya toplam 10 tane icra dosyam var. Hepsi aynı dönem borcu 1 ay içinde hepsi kuruma intikal etti. Kurum 10 tane ayrı ayrı açacağını söyledi. 4 tane kınam olarak başlattı daha önce hiç disiplin cezam olmamasına rağmen. İlk 2 tanesine kınama verdi onlara itiraz ettim sonucunu bekliyorum. Diğer ikisine savunma verdim. İtiraz red olursa kalan 6 snı maaştan kesme olarak açacaklar. Bu kurumun insafsızlığı değil mi. Aynı suçtan 10 tane farklı ceza olur mu. Başına gelen bunları idare mahkemesinde iptal ettiren , emsal kararlar var mı

