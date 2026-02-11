İcra Disiplin Soruşturması

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Yeni Adalet Bakanımız Akın GürlekDevlet Memurluğunda Ünvan Düşümü Var Mıdır?Haklı Bir İsyan - İthal KatipVasi Maddi KısıtYeşil Pasaport İnfaz Ve Koruma Memuru İçin85 Gündür Bakanlıktan Gelmeyen CevapMobbing Nedeniyle Kalem Değişikliği?Gündemdeki 24 Hafta Hamilelik İzni Ve 15 Gün Babalık İzniAdalet Bakanlığı Eş TayiniAdalet Bakanlığı Avukatlara Gelince Kasanın Ağzını Sonuna Kadar Açıyor, Personele Gelince Para Yok
Sözlük
Son Haberler
Sözleşmeli Personelin Aylıksız Doğum İznine Ayrılan Süreleri Kademe İlerlemesinde Dikkate Alınır Mı?Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği Yayımlandı12 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıklarıBakan Işıkhan açıkladı: Çocuk işçiliğiyle mücadelede Türkiye Modeli!TÜİK açıkladı: 5,5 milyon kişi evde tek başına yaşıyor!
Editörün Seçimi
Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi