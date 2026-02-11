2026 tercih karmaşası

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
11 Şubat 2026 23:51
Merhaba ben Van?dan bu yıl tayin isteyeceğim

Yeni sistemi anlayamadım

50 küsür il sadece batı

20 küsür il sadece doğu mu yazabilirim

Karışık yazamıyor muyuz

Bir de Malatya batı mı doğu mu

Teşekkürler


12 Şubat 2026 00:40

Biri cevap yazabilir mi lütfen


12 Şubat 2026 00:50

Ya batı yazacaksın yada doğu karışık yazamazsın Malatya'da batı atamaya tabi okulda bu kadar konudan


12 Şubat 2026 01:04

Önüne iki sekme açılacak ya tüm doğu illerini yada tüm batı illerini yazacaksın

