Herkes çalıştığı kadar kazansin


12 Şubat 2026 07:34
Herkes çalıştığı kadar kazansin

Çalışmayan adan 90bin alıyor.85bin maas

5bin nöbet ve rehberlikten

Adamın haftada 5saat dersi var.Calussn adam 27sast derse giriyor 67bintlmaas alıyor.10bin de ek ders nerde adale


Banu Akkan
Aday Memur
12 Şubat 2026 07:42
Amerika'daki gibi saat ücreti uygulaması olursa olur

Ehil3
Aday Memur
12 Şubat 2026 08:11

Olsun

Ehil3
Aday Memur
12 Şubat 2026 08:13

Yata yata para kazananlar eksilmiş.Bence bu fikri cimere de yazmalıyım.Haructrn para kazanan çok dem


Ehil3
Aday Memur
12 Şubat 2026 09:14

Yatanlar para yok yatnkara para yok


Banu Akkan
Aday Memur
12 Şubat 2026 09:42
Amerika'daki gibi saat ücreti olmadıkça bu durumlar çözülmez, bürüt maaşı elimize saymalılar, vergi beyanını kişi kedi yapmalı, emekli primlerimize çökülmemesinin de tek çaresi bu

Ehil3
Aday Memur
12 Şubat 2026 09:56

Haklisin baba

