Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin' in Görevden Alınacağı Söylentisi


12 Şubat 2026 09:00
Evet arkadaşlar, bakan beyin görevden alınacağı yönünde bir söylenti olduğu konuşuluyor. Alınır mı, alınırsa yerine kim gelir, iyi mi olur kötü mü olur?


silivripdr
Daire Başkanı
12 Şubat 2026 09:14

rotasyonu gündeme getirdi ya şikayet yağmıştır amcalardan teyzelerden. görevden alınmaz inşallah rotasyonu uygulamadan önce.


metaverse
Memur
12 Şubat 2026 09:18
yerine ben atanıyorum. :)

alparslan...
Müsteşar Yardımcısı
12 Şubat 2026 09:28

Bizim sorunumuz bakan değil. 25 yıldır bakanlar değişiyor bizim için değişen bir şey yok. Sadece Ziya Selçuk öğretmenler ile iletişimi iyi olduğu için biraz sevildi. Gerisi sevilen bakan söyler misiniz? Dün İçişleri Bakanu değişti ne faydası oldu/olacak?


Banu Akkan
Aday Memur
12 Şubat 2026 09:41
en sevilen bakan konusunda bir yanlış var

m.r_f
Genel Müdür
12 Şubat 2026 10:01

Beni de sol yaverin olarak göreve alır mısın sayın bakanım :D

metaverse, 54 dk. önce
yerine ben atanıyorum. :)
