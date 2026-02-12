Kamu Personeli \ Akademik Personel
50/d Doktora Sonrası Ek Süre


12 Şubat 2026 10:10
Merhabalar, 50/d statüsünde araştırma görevlisiyim. Kadromun bulunduğu üniversite ile doktora yaptığım üniversite farklı. Doktoramı, 35. madde görevlendirmesiyle görevlendirildiğim üniversitede yürütüyorum. Doktora bittikten sonra Ek 38 kapsamında verilen 1 yıl + 1 yıl uzatma süresini, görevlendirildiğim üniversitede geçirebilmek istiyorum. Bu durumda, kadronun bulunduğu üniversitenin mutlaka onayı mı gerekiyor yoksa görevlendirildiğim üniversitenin tek başına bu uzatmayı vermesi mümkün mü? Bu şekilde doktoradan sonra görevlendirildiği üniversitede kalabilen oldu mu? diye sormak istedim. Şimdiden çok teşekkürler.


arastirmagorevlisiii
Daire Başkanı
12 Şubat 2026 11:54

Bildiğim kadarıyla olmuyor. Doktoranız bittiği zaman eğitim de biteceği için 35. madde görevlendirmeniz de biter (maddenin gereğinden ötürü) ve görevlendirme bittiğinden kadronuzun bulunduğu okula döner, bu uzatma sürelerini kadronuzun bulunduğu üniversitede tamamlarsınız.

Ha şöyle olabilir, doktora biter bitmez, doktorayı bitirdiğiniz okul size özel bir dr öğr üyesi kadrosu açar (bunu önceden konuşursunuz ve tabi okey demeleri lazım) dr bitince direkt dr öğr üyesi kadrosuna başvurursunuz, atama işlemleriniz hızlı sonuçlanır hiç uzatma süresi kullanmadan (ya da dönersiniz bir iki ay sonra) geri gelirsiniz, arş gör olduğunuz okuldan istifa eder (ya da muvafakatnameyle geçer), direkt o dr bitirdiğiniz okulun kadrolu hocası olursunuz, sorunda kökünden çözülür ama doktora bitirdiğiniz okul size dr öğr üyesi kadrosu vermezse arş gör kadronuzun bulunduğu okula dönmek durumundasınız.

Yine de hem kadronuzun bulunduğu okulla hem de doktorayı yaptığınız okulla bunları görüşün. ben dönmeniz gerekiyor diye biliyorum. zaten okullar normalde 35'i de çoooook zor veriyorlar sizin şu an alıp kullanıyor olmanız bile büyük bir nimet olmuş :D çoğu okul doktorana git gel yap beni ırgalamaz deyip kestirip atıyor. bizim kurumda kimseye 35 verilmiyor mesela kesinlikle.

