Bir yılda 6 aydan fazla görevlendirme yapılır mı?


12 Şubat 2026 11:59
Merhaba. Aralık ayında Rehberlik ve Araştırma Merkezine öğretmen olarak geçici görevlendirmem yapıldı. Bitiş tarihinde eğitim öğretim yılı sonu yazıyor yani ağustos sonuna kadar. 657 D.M. Kanununda geçici görevlendirme süresi bir yılda 6 ayı geçemez diyor net. Bu durumda benim görevlendirmem Haziranda mı Ağustosta mı bitiyor?

