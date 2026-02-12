Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Norm Fazlası İdarecilerin Tercih Zorunluluğu


12 Şubat 2026 12:47
Norm Fazlası İdarecilerin Tercih Zorunluluğu

Değişen Yönetici Atama Yönetmeliği sonrası norm fazlası durumda olan idarecilerin tercih yapması zorunluluğu ve yerleşmemesi durumunda öğretmenliğe dönmeleri konusunda iptal davası açıldı denildi. bu dava ne kadar sürede sonuçlanır acaba? daha önce buna benzer davalar olumlu-olumsuz nasıl sonuçlandı? bu durumda mevcut süresi dolan idareciler de mağdur olacak. çünkü 4 okul ve 4 süresi dolan varken şimdi norm fazlaları başvurduğunda birileri açıkta kalacak.

Çok Yazılan Konular

Eğitim mazereti devam ediyor mu?Herkes çalıştığı kadar kazansinMalum sendikanın gelmeyen hediyesiUygulanmayacaksa neden kanuna rotasyon koyuluyor?Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin' in Görevden Alınacağı SöylentisiSeçmeli Ders Tanımlanmasıİl içi mazerette hiçbir okulun açılmaması.Öğretmenler alan değiştiriyor ama memur öğretmenler öğretmenliğe geçemiyor.21 bin öğretmen ödüllendirildiUzmanlık 5 yıl Başöğretmenlik 10 yıl olacak sözü unutuldu.

Sözlük

günün sözü 2 Ey dermess 2 cemre 1 trafik yoğunluğu 1 yalnız kalmak 2 şu an çalan şarkı 1 en tehlikeli canlı 1 gözünü açmak 1 mücadeleden kaçmak 1 hiperdontia 1

Son Haberler

Kayseri'de okul servisinin tırla çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralıMSB: Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruzTürkiye'de günlük radyo dinleme süresi 1 saat 40 dakikaTarım Bakanlığı Gıda Denetim Sistemi: Vatandaş Sağlığını Nasıl Koruyor?YÖK'ten yeni diş hekimliği kararı. Programlar kapatılıyor

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi