Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han

Jandarma Astsubay İstifa


12 Şubat 2026 13:37
Jandarma Astsubay İstifa

Merhaba ben jandarma astsubayı şuan 5 aydır görevdeyim ASEM 2025 mezunuyum istifa edeceğim ne kadar tazminat ödemesi çıkar?

Çok Yazılan Konular

Askeri Ceza Kanununa Muhalefet (Yoklama Kaçağı)Mehil İzniKurumlararası Geçiş Naklen Atama

Sözlük

en tehlikeli canlı 1 yalnız kalmak 2 hiperdontia 1 trafik yoğunluğu 1 mücadeleden kaçmak 1 şu an çalan şarkı 1 cemre 1 Ey dermess 2 günün sözü 2

Son Haberler

İzmir'de bir binadaki iki balkon otomobilin üzerine çöktüAYM'den emekli maaşı incelemesi: Esastan görüşülecekBorsa İstanbul 14 bin puanı aştı, rekor geldiOkullarda 'Maarifin Kalbinde Ramazan Temalı' Etkinlikler Düzenlenecekİhracat birim değer endeksi Aralık 2025'te arttı

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi