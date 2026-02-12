Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

Çakılı üniversite kadrosunda yer değiştirme nasıl olur?


12 Şubat 2026 13:52
Çakılı üniversite kadrosunda yer değiştirme nasıl olur?

Bir arkadaşım var eşinin tayini çıktı kendisi üniversite personeli çakılı kadro olduğu için tayin isteyemiyor şuan ücretsiz izinde rektör görevlendirme yada naklen geçişe sıcak bakmıyor ne yapılabilinir?


muratitü
Aday Memur
12 Şubat 2026 15:22

Ünipersene üye olabilir,Kurum içi nakil-tayin yönetmeliği çıkarılması için resmi başvuru yapabilir. Emsal kurumları göstererek, karşı kurumdan yerine gelecek birini becayiş sisteminden bulabilir.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2026 Naklen Atama KontejanlarıBelediyeler arası tayinYÖK becayişBelediye makine teknikeriBelediyede ünvan değişikliği2025 Naklen Atama KontejanlarıÜniversite kazanırsam Şehir değiştirebilir miyim?Vekaleten müdürÇakılı üniversite kadrosunda yer değiştirme nasıl olur?mühendis kadrosu hk

Sözlük

hiperdontia 1 trafik yoğunluğu 1 yalnız kalmak 2 mücadeleden kaçmak 1 şu an çalan şarkı 1 en tehlikeli canlı 1 cemre 1 Ey dermess 2 günün sözü 2

Son Haberler

İzmir'de bir binadaki iki balkon otomobilin üzerine çöktüAYM'den emekli maaşı incelemesi: Esastan görüşülecekBorsa İstanbul 14 bin puanı aştı, rekor geldiOkullarda 'Maarifin Kalbinde Ramazan Temalı' Etkinlikler Düzenlenecekİhracat birim değer endeksi Aralık 2025'te arttı

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi