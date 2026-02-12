Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

12 Şubat 2026 14:04
Kitap yazarı meslektaşımıza destek olalım

Meslektaşımız yazdığı kitap Kitap Yurdu sitesinde okur ödüllerinde finale kaldı. Hadi destek olalım arkadaşlar. Mevcut üyeliği bulunanlar oy kullanabiliyor desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Birinci olması için çok ünlü birisini geçmesi lazım :) Şuan başabaş gidiyorlar

https://www.kitapyurdu.com/index.php?route=contest/contest&category_id=26&product_id=728791

