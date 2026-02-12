Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Kitap yazarı arkadaşımıza destek olalım


12 Şubat 2026 14:12
Kitap yazarı arkadaşımıza destek olalım

Arkadaşımızınyazdığı kitap Kitap Yurdu sitesinde okur ödüllerinde finale kaldı. Hadi destek olalım arkadaşlar. Mevcut üyeliği bulunanlar oy kullanabiliyor desteklerinizi esirgemeyin lütfen.

https://www.kitapyurdu.com/index.php?route=contest/contest&category_id=26&product_id=728791

