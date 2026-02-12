Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

ilksandan ikraz çekeceğim. Sadece konuyu bilen arkadaşlar yorum yapsın


12 Şubat 2026 15:34
ilksandan ikraz çekeceğim. Sadece konuyu bilen arkadaşlar yorum yapsın

İlksandan daha önce kefilli ikraz kullananlar bilir. İkrazı kefilli kullanırsak kesinti daha az oluyor. Az önce baktım 300bin ikraz için 4000 küsür kefalet ücreti kesiliyor. İkrazı kefilli kullanırsam kesinti olmuyor. O sebepten buradan birinin bana kefil olması lazım. Kesilecek olan 4000 lirayı fifti fifti paylaşalım. Bilenler bilir ilksandan çekilen ikraz için hem hayat sigortası yapılıyor hemde ödemeler direkt bordron yapılıyor yani ödenmeme gibi bir durum yok. Kefil sadece göstermelik. Havadan 2000 lira kazanmak isteyen sınıf öğretmeni arkadaşlar buyursun bana bir kefil oluversin. Konuyu bilmeyenler lütfen mesaj atmasın kötü konuşurum

Çok Yazılan Konular

Herkes çalıştığı kadar kazansinEğitim mazereti devam ediyor mu?Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin' in Görevden Alınacağı SöylentisiMalum sendikanın gelmeyen hediyesiUygulanmayacaksa neden kanuna rotasyon koyuluyor?Seçmeli Ders Tanımlanmasıİl içi mazerette hiçbir okulun açılmaması.Öğretmenler alan değiştiriyor ama memur öğretmenler öğretmenliğe geçemiyor.Uzmanlık 5 yıl Başöğretmenlik 10 yıl olacak sözü unutuldu.21 bin öğretmen ödüllendirildi

Sözlük

günün sözü 1 cemre 1 hiperdontia 1 en tehlikeli canlı 1 mücadeleden kaçmak 1 şu an çalan şarkı 1 trafik yoğunluğu 1 yalnız kalmak 1 Ey dermess 2

Son Haberler

Dolar günü yükselişle kapattıKomisyon raporunda sona gelindi: 'Umut hakkı' yok!Dervişoğlu, Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'ü ziyaret ettiAltının kilogram fiyatı 7 milyon 310 bin liraya gerilediKurtulmuş'tan 'yemin' tepkisi: TBMM'nin mehabetine yakışmadı

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi