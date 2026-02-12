Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
12 Şubat 2026 16:05
Esenyurt banka promosyonu

Esenyurt banka promosyonu için 90 bin olarak anlaşma sağlandı ama promosyonu istemeyip faizsiz kredi alma imkanı da tanıdı. Bu krediyi notu düşük olanlar da tercih edebilecek mi acaba yoksa sadece kredi notu iyi olanlar mi yararlanabilecek?


Sevdim-Seni
Genel Müdür
12 Şubat 2026 17:03

Bankanın krediyi verip vermeme hakkı saklı. Ödeyemeceğinize kanaat getirirse vermek zorunda değil.

Mevcut borçlarınıza maaşınızın yarıdan fazlası gidiyorsa, kara listede, hatta gri listedeyseniz, haciz dosyalarınız varsa vermeyebilir.

