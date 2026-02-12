Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Malulen emeklilik


12 Şubat 2026 16:26
Malulen emeklilik
Merhaba arkadaşlar 2019 yılında 6 yıllık memurken anksiyete bozukluğu d dilimi aldım gihe geçtim son 3 yıldır b dilimi veriyorlar rutin kontrollerde şu an malulen emekli olmak istesem tekrar d dilimi almama gerek varmı yoksa 2019 da aldığım yeterli olurmu

EstaticFear
Aday Memur
12 Şubat 2026 17:13

Gih sonrası gidilen rutin kontrol cevabı ne kadar sürede geliyor? Bana 4 ay oldu cevap gelmedi.

Toplam 1 mesaj

