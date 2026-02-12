Trifokal akıllı lens

Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Merhaba arkadaşlar yaş 35 2 goz katarakt devlet hastaneleri veya tıpta ameliyat olmak istemiyorum tek odaklı mercek takılıyor ucret siz ama ben 3 odaklı trifokal istiyorum falcon marka diyorlar ozel hastane de ameliyat olsam nasıl olur lutfen basından gecen var ise yazabilir mi konu cok onemlı onerır mısınız bu trifokal mercegı teşekkürler

