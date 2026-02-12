Polisin Sorunları ve Çözümleri

Sorunların çözüme yakın dereceye gelip çözülemiyor ve yıllardır da böyle malesef... neden böyle oluyor sorusunun çok cevabı çok olabilir.... öncelikli olarak şu sorunlar var... 1) Polis Teşkilatı UZUN MESAİLERDEN ( 11 saat 13 saat gibi) bir şekilde kurtulması lazım... bir MESAİ EN FAZLA 8 SAAT OLMASI LAZIM... 8 saat üstü mesailerde psikolojik ve fiziksel yıpranma çok fazla oluyor... 4 gruplu 12 36 orijinal dediğimiz sistem de dahil asla kabul edilmemeli bir mesai en fazla 8 saat olmalı bu da 8 / 24 SİSTEMİ KANUNLAŞMALI.... bunu beğenmeyenler var ama asla bundan dönülmemeli . ÇALIŞMA İSTEMİ BOZUKLUĞU birinci konusudur.... 2) GECE MESAİSİ SORUNU 2. önemli konu gece mesaisi ciddi bir şekilde yıpratıyor insanı. gece mesaisinde çalışan personel 50 yaşında emekli edilmelidir. gece mesaisi olan personele GECE TAZMİNATI VERİLMELİ VE YIPRANMA 2 KATINA ÇIKMALIDIR. gece tazminatı almayan sadece polisler diğer kurumlar sağlıkçılar alıyor. 3) ATAMA SİSTEMİ PUANLA TEKRAR REVİZE EDİLMESİ LAZIM... illerin puanı olmalı ve gruplamalar kalkmalı şuanki puanla usulü yerine çoğunluğun kabul edeceği sistem gerilmeli öğretmenlikte olduğu gibi.... 4) POLİS MERKEZİ, ÖNLEYİCİ EKİPLER, TRAFİK, HASSAS KORUMA SÜRGÜN YERİ OLMAMALI özellikle Polis merkezi ve önleyici ekipler sayısı artması lazım... burda çalışan personelin izin konuusnda pozitif ayrımcılık olması lazım... buralar DEVLETİN VİTRİNİDİR... 5) YILLIK İZİN AZ OLMASI Resmi ve dini izinler diğer memurlar ve polislerin içinde 8 5 çalışanlar( ki azımsanmayacak kadar fazla) kullanırken polisler kullanmıyor 657 ye tabi polislerin resmi ve dini izin günleri YILLIK İZNİNE EKLENMESİ LAZIM... istediği zaman kullanması lazım.... 6) MAAAŞ EŞİTLENMESİ genel kolluk kuvvetleri jandarma, sahil güvenlik, polis , kıyı emniyeti eşit ücret alması lazım hatta polis biraz fazla alması lazım cerami fazla polisin... maaş konusunda yerel yönetimlerde çalışan memurlar itfaiye zabıta veya devletteki işçi hastanedeki özel güvenlik teknisyen polisten fazla alması polisin itibarinı zedeliyor ve dalga geçiyorlar... 8) BAYAN POLİSLERİN SAYISI ÇOK FAZLA ihtiyacı kadar bayan polis alınması lazım bayanlar maalesef ekiplerde ve güzergahta yararlanamıyor. ya idari büroda yada mukayyit olarak istihdam edilmesi lazım bakıyorsun burdada erkekler var... bayan polis en fazla üst aramasında işe yarıyor diğer alanlarda pek az işe yarar ama azınmayacak kadar sayısı çok... düşürülmesi lazım .. 9) POLİS MEVZUATI SİL BAŞTAN DEĞİŞTİRİLMESİ LAZIM. amir yönetici kesimin mobing yapıcı hakları elinden alınması lazım. şeffaflık adına görülen lüzum üzerine hizmet gereği ben öyle uygun gördüm gibi sözler ile personelin yeri değiştirilmemeli ve birimi değiştirilmemelidir.... Polis meslek kanunu çıkarılmalıdır.... 10) GÖREVLENDİRMEDE İCMALDE ADELET OLMALIDIR... 1 kişinin yapacağı işi 5 kişi yazılmamalıdır... komsere diyorsun ben öyle uygun gördüm diyor. kim ne diyebilir. bu keyfiyet kaldırılmalıdır... içerde bürolarda 8 5 işlerde haddinden fazla kişi çalışmaktadır bunun önüne geçirilmelidir.... 11) POLİSİN ASLİ GÖREV YERİ SOKAKTIR SAHADIR... Sahada olmayan büro polisi asla olmamalıdır... içerde polis uygulaması bitmeli ve sokakta olmayan polis olmamalıdır.... 12) EMNİYETTE SİVİL MEMUR ARTTIRILMALIDIR... Mukayyitlik, idari büro, polisevi, kantin, petrol, ulaştırma, TOMA şoförlüğü, müdür Komser şube müdürü şoförlüğü, adli büro, emlak konut şube müdürlüğü, sosyal hizmetler, toplum destekli polislik TAMAMEN SİVİL MEMURLARA VERİLMELİDİR.... 13) EMEKLİLİK YAŞI 50 OLMALI... ZORUNLU HİZMET 20 YILI DOLDURAN MAAŞLI EMEKLİLİK HAKKI OLMALIDIR. gece gündüz sürekli insan ile uğraşmak insanı yıpratıyor 20 yılı dolduran 5 yılda yıpranma ile emekli olmalıdır. devlet 18 yaşında 55 yaşında adam hırsız kovalayamaz devletin vitrini polis kilo yaş alınca üniforma yakışmaz... koşamaz suçlu yakalayamaz. 14) AHDE VEFA YÖNETMELİKTE YER ALMALIDIR... sistemsel olarak yeni başlayan memur çevik karakol önleyici hassas son 5 sene rahat etmelidir. 15) MESLEK KARİYER YAPMAK İMKANI VERMELİDİR... dışardan alınmaması lazımdı Komser yardımcısı... içerden alınması lazımdı... sınav yaparak hem personel hukuk bilgisi tecrübesi artar hem de mevzuatı bilir personel... 16) AMİR YÖNETİM brim değişikliği ini kolay yapmaması lazım... 17) SORUŞTURMA AÇAN AMİRE haksız açmışsa ve mahkemeden dönmüşse soruşturma açan kişiye bir yaptırım uygulanması lazım devleti kırtasiye masrafına sokmak ve mahkemeyi meşgul etmekten cezai müeyyidesi olması lazım... be. yazdım oldu bitti değil.

