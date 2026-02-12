Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Bir dersten en fazla kaç tane öğrenci proje alabilir?


12 Şubat 2026 20:40
Bir dersten en fazla kaç tane öğrenci proje alabilir?

ya arkadaşlar bir sınıfın sınıf öğretmeni bana diyor ki :

hocam dersinizden kaç tane yazayım ? ben de en fazla 5 tane dedim. hanımefendi 9 tane proje yazmış. bu konuda yapabileceğim bişey var mı ? hem ne diye bana sorrar ki benim isteğimle uzaktan yakından alakasız karar verecekse.


spock
Genel Müdür
12 Şubat 2026 20:46

Okullarda çıkar savunma sıralamasında öğrenci öğretmenden önce gelir. Dersinizden o kadar öğrenci ödev almak istediyse demek ki ortalamalarını yükseltmeye çalışan ve dersi önemseyen öğrencilerdir. Dolayısıyla böyle öğrencilere engel olmak değil destek olmak gerek.

Ödev okumak zor olsa da öğrencinin çıkarını korumamız elzemdir.


Banu Akkan
Aday Memur
12 Şubat 2026 21:44
bunun bir sınırı yok, ama sayısal branşsanız avantajınız bir soru bankası verip çözmelerini istemek işi oldukça kolaylaştırıyor
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Herkes çalıştığı kadar kazansinMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin' in Görevden Alınacağı SöylentisiEğitim mazereti devam ediyor mu?Malum sendikanın gelmeyen hediyesiUygulanmayacaksa neden kanuna rotasyon koyuluyor?Seçmeli Ders Tanımlanmasıİl içi mazerette hiçbir okulun açılmaması.Öğretmenler alan değiştiriyor ama memur öğretmenler öğretmenliğe geçemiyor.Uzmanlık 5 yıl Başöğretmenlik 10 yıl olacak sözü unutuldu.Yurt dışı öğretmenlik sınavı (2026)

Sözlük

hiperdontia 1 şu an çalan şarkı 1 günün sözü 1 mücadeleden kaçmak 1 trafik yoğunluğu 1 en tehlikeli canlı 1 Ey dermess 2 cemre 1 zona 1

Son Haberler

Giyim tarzı nedeniyle hedef alınan Başkan Akgün'e öğretmeninden destekÖğrencilerin geliştirdiği 'Altan' robot, onlarla sohbet edip rehberlik yapıyorİBB Meclisinde iftar menülerine zam yapıldıA Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli olduTrafik düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi