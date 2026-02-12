Bir dersten en fazla kaç tane öğrenci proje alabilir?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Herkes çalıştığı kadar kazansinMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin' in Görevden Alınacağı SöylentisiEğitim mazereti devam ediyor mu?Malum sendikanın gelmeyen hediyesiUygulanmayacaksa neden kanuna rotasyon koyuluyor?Seçmeli Ders Tanımlanmasıİl içi mazerette hiçbir okulun açılmaması.Öğretmenler alan değiştiriyor ama memur öğretmenler öğretmenliğe geçemiyor.Uzmanlık 5 yıl Başöğretmenlik 10 yıl olacak sözü unutuldu.Yurt dışı öğretmenlik sınavı (2026)
Sözlük
Son Haberler
Giyim tarzı nedeniyle hedef alınan Başkan Akgün'e öğretmeninden destekÖğrencilerin geliştirdiği 'Altan' robot, onlarla sohbet edip rehberlik yapıyorİBB Meclisinde iftar menülerine zam yapıldıA Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli olduTrafik düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
Editörün Seçimi
Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi