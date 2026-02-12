Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

sözleşmeli istifa


12 Şubat 2026 21:28
sözleşmeli istifa
45A ya tabi yeni atanmış sağlık teknikeriyim özel sebeplerden ötürü istifa etmeyi düşünüyorum kendi ilimdeki Afad güvenlik alımında mülakata girecem merak ettiğim istifa edersem cezaya tabi olmadan işe başlayabilir miyim veya cezaya tabi olmamak için ne yapmam lazım

Çok Yazılan Konular

İl ve ilçe sağlık müdürlüğüİl ve ilçe sağlık hemşire için nasılÇKYS'ye düşmeGeçici görevlendirme Bebek nöbet Tayin hemşirePsikiyatri bunun için rapor verir mi?Becayişte süre sınırı var mı?Sağlık bakanlığı ünvan değişikliğiDevlet hastanesinden TSM'ye geçiş

Sözlük

Ey dermess 2 zona 1 en tehlikeli canlı 1 hiperdontia 1 mücadeleden kaçmak 1 günün sözü 1 şu an çalan şarkı 1 trafik yoğunluğu 1 cemre 1

Son Haberler

Giyim tarzı nedeniyle hedef alınan Başkan Akgün'e öğretmeninden destekÖğrencilerin geliştirdiği 'Altan' robot, onlarla sohbet edip rehberlik yapıyorİBB Meclisinde iftar menülerine zam yapıldıA Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli olduTrafik düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi