Milli Eğitim Akademisi Personel Alımı


12 Şubat 2026 21:40
Milli Eğitim Akademisi Personel Alımı

Çok ilginçtir ki en ufak sorunun, olayın, durumun, rahatlığın ve rahatsızlığın paylaşıldığı forumda Milli Eğitim Akademisi ile ilgili paylaşım yapılmıyor. Özellikle bir kaç gündür devam eden personel alımı ile ilgili hiçbir paylaşım yok. Bu konu kimsenin dikkatini çekmedi mi acaba?


Banu Akkan
Aday Memur
12 Şubat 2026 21:41
ne personeli

rain440
Memur
12 Şubat 2026 21:47

Hizmet personel durumu

