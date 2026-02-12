Vazife Malülü İdari Polislik

Açık konu varsa eğer kusuruma bakmayin. 2007 mezunuyum. 2016 yılında narkotik operasyonu sırasında dost kursunuyla yaralandım. ETSŞY ya gerek 4-C-9 verildi. 2018 yilinda SGK dan red geldi ama ben itiraz süresini kaçırdığımdan başvuru yapamadım. 2022 yılında başvurdum bu sefer Sağlık kurulu B verdi. 2024 de tekrar başvurdum Bilkent Şehir Hastanesi once 4-C-9 verdi. Sağlık daire İtiraz edince ayni Hastane bu sefer b verdi. En son 2025 kasım ayinda tekrar başvurdum Bilkent Şehir hastanesi yine 4-C-9 verdi. saglik daire tekrar itiraz etti yok bu B diye ama hastane bu sefer gerekçesiyle beraber kararının arkasında durdu tekrar 4-C-9 verdi. simdi dosyam saglik dairede komisyonda. sorum şu. -Saglik daire SGK ya göndermeden direkt olumsuz karar verebilir mi ya da tekrar rapor alsin diyebilir mi? - olumsuz karar verirse nasil itiraz edebilirim?

