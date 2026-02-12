Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Mazeret tayini ve iller arası dışında yer değiştirmek mümkün mü?



Becayiş istiyor
12 Şubat 2026 22:36
Mazeret tayini ve iller arası dışında yer değiştirmek mümkün mü?

Ankara?dan Muğla?ya gitmek istiyorum MEB taşrada memurum eşim Muğla?da ailesiyle iş kuracak bebeğimiz var 3. Yılım doluyor bu ay ama 5 aylık ücretsiz iznim var bu konuda tecrübesi olan var mı nasıl bir yol izleyebiliriz mazeret tayini için veya normal tayin için


Banu Akkan
Aday Memur
12 Şubat 2026 23:05
hiç bişey anlaşılmıyor

Slaaaa
Aday Memur
13 Şubat 2026 00:10

MEB?de memurum 3. Yılım doluyor bu ay . 5 ay ücretsiz iznim olduğundan normal tayine yetişemiyorum . Eşim ailesiyle iş kurmak için Muğla?ya gidecek bebeğimle birlikte . Muğla?da 360 gün sigortası olmadığından mazeret tayini isteyemiyorum başka türlü yol var mıdır

Banu Akkan, Dün
hiç bişey anlaşılmıyor

Slaaaa
Aday Memur
13 Şubat 2026 00:14

Aile birliğinden mazeret kullanabilir miyim ne kadar sürer olumlu olur mu

Slaaaa, 11 saat önce

MEB?de memurum 3. Yılım doluyor bu ay . 5 ay ücretsiz iznim olduğundan normal tayine yetişemiyorum . Eşim ailesiyle iş kurmak için Muğla?ya gidecek bebeğimle birlikte . Muğla?da 360 gün sigortası olmadığından mazeret tayini isteyemiyorum başka türlü yol var mıdır


ysff.76
Memur
13 Şubat 2026 08:48

"d) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal

güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor

olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,... atanması suretiyle yapılabilir."

eşiniz bu sigortalılık süresini doldurmuşsa olabilir. onun dışında olamıyor diye biliyorum.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Herkes çalıştığı kadar kazansinMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin' in Görevden Alınacağı SöylentisiUygulanmayacaksa neden kanuna rotasyon koyuluyor?Bir dersten en fazla kaç tane öğrenci proje alabilir?Öğretmenler alan değiştiriyor ama memur öğretmenler öğretmenliğe geçemiyor.Ek ders ücreti 500 TL olmalı.Seçmeli Ders TanımlanmasıEğitim mazereti devam ediyor mu?21 bin öğretmen ödüllendirildiYurt dışı öğretmenlik sınavı (2026)

Sözlük

söyleyene göre kıymet bulan sözler 1 insektisit 1 hiperdontia 1 zona 1 Ey dermess 2 şu an çalan şarkı 1 en tehlikeli canlı 2 trafik yoğunluğu 1

Son Haberler

Yasa dışı gelirleri akladıkları iddiasıyla 35 zanlı yakalandıPara veya değerli eşya nakledenler, suç gelirlerinin aklanmasında yükümlüler arasındaÜcretli çalışan sayısı Aralık 2025'te arttıİstanbul merkezli 5 ilde hayali ihracat ve ithalat operasyonu: 29 gözaltıSosyal medyada müstehcen paylaşım yapanlara operasyon: 16 gözaltı

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi