Mazeret tayini ve iller arası dışında yer değiştirmek mümkün mü?

"d) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal

güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor

olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,... atanması suretiyle yapılabilir."

eşiniz bu sigortalılık süresini doldurmuşsa olabilir. onun dışında olamıyor diye biliyorum.