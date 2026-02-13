Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Danıştay 5. daire karar bozma hk.


13 Şubat 2026 09:18
Danıştay 5. daire karar bozma hk.

Herkese merhabalar. Danıştay 5. Dairenin bozduğu karara lehte direnen bölge idare mahkemesi kararı olan arkadaşlarım var mı?


digeradam
Şube Müdürü
13 Şubat 2026 09:48

bizim danıştaydan döndü bimde karar aşamasında şu anda

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polisler2026 Mazeret atamalarıKendi memleketinde çalışma da kota haksızlığıİpkalar Ne Zaman Belli Olacak?Polis aracını özel işlerde kullanmakPolisin Sorunları ve ÇözümleriAtama Sistemi ( Sayısal loto ?)2026 tercih karmaşasıGüle güle Ali YERLİKAYA.!Psikiyatriden gih e ne kadar sürede geçerim

Sözlük

zona 1 en tehlikeli canlı 1 söyleyene göre kıymet bulan sözler 1 Ey dermess 1 insektisit 1

Son Haberler

Sürekli Hastalık Raporu Alan Memura Hangi İşlemler Uygulanmalıdır?Diplomasi ve MEB'de Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete'de14 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıklarıBeşiktaş'ta 'park yeri' kavgasında 1 kişi öldüSahte vize siteleriyle 60 kişiyi dolandırdılar: 12 tutuklama

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi