Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

DANIŞTAY 5. DAİRE KARAR BOZMA


13 Şubat 2026 09:18
DANIŞTAY 5. DAİRE KARAR BOZMA
Herkese merhabalar. Danıştay 5. Dairenin bozduğu karara lehte direnen bölge idare mahkemesi kararı olan arkadaşlarım var mı?

digeradam
Şube Müdürü
13 Şubat 2026 09:48

bizim danıştaydan döndü bimde karar aşamasında şu anda

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerYeni İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi hayırlı olsun Güle güle Ali YERLİKAYA.!Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2026 Mazeret atamalarıAtama Sistemi ( Sayısal loto ?)iç işleri bakanı değişti. 2025 atamaları araştırılmalıKendi memleketinde çalışma da kota haksızlığıMaaş eşitlenmesi

Sözlük

hiperdontia 1 şu an çalan şarkı 1 trafik yoğunluğu 1 en tehlikeli canlı 2 Ey dermess 2 söyleyene göre kıymet bulan sözler 1 zona 1 insektisit 1

Son Haberler

Yasa dışı gelirleri akladıkları iddiasıyla 35 zanlı yakalandıPara veya değerli eşya nakledenler, suç gelirlerinin aklanmasında yükümlüler arasındaÜcretli çalışan sayısı Aralık 2025'te arttıİstanbul merkezli 5 ilde hayali ihracat ve ithalat operasyonu: 29 gözaltıSosyal medyada müstehcen paylaşım yapanlara operasyon: 16 gözaltı

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi