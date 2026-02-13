Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Geçiş


13 Şubat 2026 09:33
Geçiş

Kadrolu personel sağlık bakanlığından üniversitesi hastanesine tayin isteyebilir mi


DenetimNet
Aday Memur
13 Şubat 2026 11:03

Doktor değil iseniz Geçemez, Kurumlar farklı biri Yök biri Sağlık bakanlığı

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İl ve ilçe sağlık müdürlüğüİl ve ilçe sağlık hemşire için nasılÇKYS'ye düşmeGeçici görevlendirme İstanbul 112 nasıl?Psikiyatri bunun için rapor verir mi?Becayişte süre sınırı var mı?Sağlık bakanlığı ünvan değişikliğiEş durumu tayini hk.Sözleşmeli istifa

Sözlük

söyleyene göre kıymet bulan sözler 1 Ey dermess 2 zona 1 hiperdontia 1 en tehlikeli canlı 2 trafik yoğunluğu 1 şu an çalan şarkı 1 insektisit 1

Son Haberler

Yasa dışı gelirleri akladıkları iddiasıyla 35 zanlı yakalandıPara veya değerli eşya nakledenler, suç gelirlerinin aklanmasında yükümlüler arasındaÜcretli çalışan sayısı Aralık 2025'te arttıİstanbul merkezli 5 ilde hayali ihracat ve ithalat operasyonu: 29 gözaltıSosyal medyada müstehcen paylaşım yapanlara operasyon: 16 gözaltı

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi