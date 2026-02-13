Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

destek personeli (elektrik tesisatçısı) alacağı kadro


13 Şubat 2026 10:06
2023 de gençlik spor bakanlığına destek hizmetleri(elektrik tesisatçısı) olarak atandık ne kadro alacağız karışıklık var son khk ve eski bilgiler ile bilen varmıdır

