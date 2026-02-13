KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

KGM DİYARBAKIR BÜRO PERSONELİNE ATANANLAR


13 Şubat 2026 10:20
KGM DİYARBAKIR BÜRO PERSONELİNE ATANANLAR

MERHABALAR . DİYARBAKIR KGM'YE ASİL OLARAK ATANIP EVRAK GÖNDERMEYECEK OLAN VAR MI? HERKESE HAYIRLI OLSUN.

