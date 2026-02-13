Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
İstifa dilekçesi kaç günde onaylanır


13 Şubat 2026 10:27
İstifa dilekçesi kaç günde onaylanır

Arkadaşlar ben istifa dilekçesini vericem ama tahmini ne kadar sürede onaylanıyor ona göre bir tarihte vericem tecrübeli arkadaşlar cevap verirse sevinirim şimdiden teşekkürler

