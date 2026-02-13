Açıköğretimden lisans okuyup memur olmak için bölüm önerisi

Merhaba, memur tanıdığım ahbabım yok o yüzden internetten öğrenmeye çalışıyorum. Anladığım kadarıyla memur, vhki, büro personeli vs. bilgsayarda çalışan eleman daha çok iktisat, maliye, işletme bölümlerinden alınıyor. bana bir iki kişi maliyeyi tavsiye etti. anladığım kadarıyla zorluk olarak iktisatla işletme arası.

açıköğretim diploması diye kpss alımlarında sorun yaşar mıyım? öyle imkansız malca bi plan değil inşallah.