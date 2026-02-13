KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Açıköğretimden lisans okuyup memur olmak için bölüm önerisi


13 Şubat 2026 12:26
Açıköğretimden lisans okuyup memur olmak için bölüm önerisi

Merhaba, memur tanıdığım ahbabım yok o yüzden internetten öğrenmeye çalışıyorum. Anladığım kadarıyla memur, vhki, büro personeli vs. bilgsayarda çalışan eleman daha çok iktisat, maliye, işletme bölümlerinden alınıyor. bana bir iki kişi maliyeyi tavsiye etti. anladığım kadarıyla zorluk olarak iktisatla işletme arası.

açıköğretim diploması diye kpss alımlarında sorun yaşar mıyım? öyle imkansız malca bi plan değil inşallah.


VHKİ-MEB
Şef
13 Şubat 2026 12:36

Yaş 35 altiysa İİBF ile KPSS A alımlarını denemenizi tavsiye ederim


Hüseyin E
Aday Memur
13 Şubat 2026 12:49

memurlar net robot yazın ordan hangi bölüm daha çok almış , hangisinin puanı daha düşük, hangisini bitirmek daha kolay değerlendirin bence. Bende kpss ye hazırlanırken aöf kamu yönetimi okudum şimdi sistem biraz değişti galiba ama yinede üstten ders yaz okulu derken 2,5 yılda hala bitebiliyor galiba. Matematik temeliniz yoksa daha yok sözel olan bir alana yönelmenizi tavsiye ederim. Tabi okulun tahmini biteceği zamanı atamalara denk getirmek lazım yoksa kısa dönemde faydası olmaz.

