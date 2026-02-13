İcra katiplerinden destek

Her halükarda ödeme emri tebliğ olana kadar tebligat çıkar. Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün itiraz süren var ama itirazı daha öncede verebilirsin. Ancak alacaklı vekili itirazın iptali davası açarsa ve borçlu olduğun ortaya çıkarsa asıl alacak üzerinden %20 icra inkar tazminatı , yargılama giderleri ve alacaklı vekilinin ilam vekalet ücreti de dosyana eklenir ve dosya büyür.

Günümüzde mal beyanını çoğu borçlu vermiyor çünkü herşey artık sistemde görünüyor. Ama alacaklı vekili gıcık bir tipse mal beyanı vermedi diye hapis cezası çıkarabilir ama 10.000 de 1 denk geliyoruz ona.

Önerim borcun gerçekse alacaklı vekili ile anlaşıp taahhüt verip taksitlendirebilirsin. Ama taahüdü ihlal edersen onun da hapis cezası var.

Dosya kesinleşirse de yapabilecekleri ; arabana , tapuna şerh koyar , çalıştığın tüm bankalara 89/1 haciz ihbarnamesi ve bloke göndertir , çalıştığın yere maaş haczi gönderir (maaş haczi gönderilmesi disiplin soruşturmana neden olabilir) . Alacaklı olduğun dosyalara haciz konulabilir. Eşe , dosta , ailene yine 89/1 haciz ihbarnamesi gönderebilir ihbarname gelirse gelen kişi kesinlikle cevap versin yoksa 3. ihbarnameden sonra o da borçlu olur. İ.İ.K 79/a gereği evine haczi gelinebilir ama eskisi gibi evde haciz olayı yok tabi %99 u sadece görüşme ve yapılandırma maksatlı hacze çıkıyor.

Elinde olan malları borcun doğumundan sonra 3. kişiye devrettiysen tasarrufun iptali davası açabilir. Bu kapsamda 3. kişinin mal varlığına haciz konulabilir.

Ama dediğim gibi en mantıklı olanı avukatlık ofisi ile görüşüp taksitlendirme yapman. Çünkü taahhüt süresince herhangi bir ihlal olmazsa dosya durur haciz konulmaz