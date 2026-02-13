Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Afada atandım arama kurtarma teknisyeni olarak maaş ve özlük haklar nasıl



Becayiş istiyor
13 Şubat 2026 12:53
Afada atandım arama kurtarma teknisyeni olarak maaş ve özlük haklar nasıl

merhabalar Afada arama kurtarma teknisyeni olarak atandım maaş ne kadar ve giyim yardımı setcard vs vs şeyler var mı?

