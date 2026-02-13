Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Kamuya atandıktan sonra geçmişte bulunan ve ödenmeyen icra dosyaları sorun çıkarır mı?


13 Şubat 2026 13:20
Kamuya atandıktan sonra geçmişte bulunan ve ödenmeyen icra dosyaları sorun çıkarır mı?

kamuya atandıktan sonra geçmişte olan ve hala ödenmemiş icra dosyaları kurumda problem çıkarır mı? Yaklaşık 6 dosyam var 2 si varlık yönetimde diğerleri avukatta


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
13 Şubat 2026 14:15

Kurumunuza maaşınıza haciz konulduğu bildirilir ve maaşınızdan kesinti yapılır. Başka sorun olmaz. Maalesef bir çok memur bu durumdadır.

