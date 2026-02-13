Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

hizmet puanım görünmüyor


13 Şubat 2026 14:49
hizmet puanım görünmüyor

merhaba, benzer durumda olan var mı acep ben de buton klalkmış ve puan hesaplanamıyor şuan. tahminim: bir güncelleme çalışması olduğu ama emin değilim tabi.


Yigit37335
Aday Memur
13 Şubat 2026 15:06

hocam bende de görünmüyor. dediğiniz gibi güncelleme var sanırım

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Herkes çalıştığı kadar kazansinMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin' in Görevden Alınacağı SöylentisiEk ders ücreti 500 TL olmalı.Bir dersten en fazla kaç tane öğrenci proje alabilir?21 bin öğretmen ödüllendirildiUygulanmayacaksa neden kanuna rotasyon koyuluyor?Öğretmenler alan değiştiriyor ama memur öğretmenler öğretmenliğe geçemiyor.Seçmeli Ders TanımlanmasıEğitim mazereti devam ediyor mu?Milli Eğitim Akademisi personel alımı

Sözlük

söyleyene göre kıymet bulan sözler 1 Ey dermess 2 zona 1 en tehlikeli canlı 1 insektisit 1

Son Haberler

'Gizemli' transfer: Hesabına 426 bin lira yattı, sahibini bulamıyor!KDK'den engelli çocuğu olan memura 'saatlik izin' tavsiyesiDolar haftayı 43,74 TL'den tamamladıKadın öğretmen eski erkek arkadaşı tarafından silahla yaralandıKendini polis ve savcı olarak tanıtan şebekeye operasyon: 22 tutuklama

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi