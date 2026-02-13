Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Aile Birliğine Bağlı Mazeret Tayinlerinde İkamet Adresinin Baz Alınmaması


13 Şubat 2026 16:16
Aile Birliğine Bağlı Mazeret Tayinlerinde İkamet Adresinin Baz Alınmaması

2024 yılından sonra eş durumu mazeretinde eşin ikamet ettiği bölgeye atanma talebi yapılamıyor. İlgili yönetmelikler "ilanla bildirilir" dediği için bir yönetmelik değişikliğine de gerek duyulmadı. Bazı sendikaların buna karşı çıktığını biliyorum. İlçe mazeretinde de ilçe grubu oluşturularak mazeret atamaları neredeyse engellendi gibi. Bu konuda güncel gelişmeler hakkında bilgisi olanlar paylaşabilir mi?

