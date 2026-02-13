memura ikramiye

Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

Becayiş istiyor
13 Şubat 2026 16:20
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut tarafından TBMM?ye sunulan kanun teklifiyle, devlet memurlarına yılda iki kez asgari ücret tutarında "Tatil İkramiyesi" verilmesi öngörülüyor.

Neden bu haber yapılıp kamuoyu oluşturulmuyor memurlar.net

