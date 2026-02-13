Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

13 Şubat 2026 17:12
rehberlik öğretmeninin hiç bir iş yapmaması okulda
adam ders saatinde öğretmenler odasında , teneffüslerde öğretmenler odasında , öğlen arası öğretmenler odasında . bir ogrenci gonderince kabul etmiyor açıklaması ise öğrenci kendi isteğiyle gelmesi lazım diyor . bunun dışında arada bahçede sigara içiyor . bunun yaptığı etik mi şimdi böyle mi çalışılır yani , öğrenciler hiç bir teneffuste hiç bir öğlen arasında hocayı odasında bulamıyorlar .

tarih-1903
Şube Müdürü
13 Şubat 2026 17:26

bunu onun yüzüne söyle.burada arkasından konuşma

